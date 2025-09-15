Tuto Quiroga desafía a Evo Morales a revelar públicamente su voto en la segunda vuelta electoral

El candidato presidencial de la alianza Libre, Jorge Tuto uiroga, lanzó un abierto desafío al líder cocalero y expresidente Evo Morales, instándolo a revelar por quién votará en la segunda vuelta de las elecciones generales, prevista para el 19 de octubre.

Quiroga recordó que Morales impulsó el voto nulo en la primera ronda electoral, pero que ahora, según dijo, ha cambiado de posición, lo que abre la posibilidad de que otorgue su respaldo al Partido Demócrata Cristiano (PDC), liderado por Rodrigo Paz.

“Señor Evo Morales, en primera ronda dijo que votaría nulo, ahora ha dicho que en segunda vuelta no lo hará, muy bien, entonces ¿por quién vas a votar? Por mí no, sabemos que no es por mí, no es por Quiroga y Velasco”, manifestó el candidato opositor en conferencia de prensa desde Cochabamba.

Con un tono desafiante, Quiroga cuestionó el silencio de Morales y lo emplazó a dejar la ambigüedad:

“Sal y da la cara. Le tienes miedo a la justicia, a las leyes, no le tengas miedo a la democracia. Sal y di claramente que votarás por el PDC”, sentenció.

