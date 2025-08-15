TEMAS DE HOY:
¿Un voto nulo en una franja anula un voto válido en la otra? Esto dice el TED

A horas de desarrollarse las elecciones generales, esto es lo que debe saber sobre cómo marcar en la papeleta.

Naira Menacho

14/08/2025 21:08

Foto: RR.SS/TSE.
Bolivia

A pocas horas de llevarse a cabo las elecciones generales 2025 este 17 de agosto, el Órgano Electoral desmiente los mitos sobre la invalidación de los votos al momento de marcar la papeleta electoral.

Cabe recordar que, según la ley se contempla tres clases de votos: el válido (cuando la papeleta está marcada correctamente), el blanco (sin ninguna marca) y el nulo (cuando la papeleta presenta marcas incorrectas).

La papeleta que se entregará este 17 de agosto tiene dos franjas: la superior que es para candidatos a presidente y vicepresidente y la inferior que es para los candidatos a diputados de circunscripción uninominal. Cada una de estas franjas son independientes, es decir que, cada ciudadano deberá marcar dos veces.
Al ser independientes, se pude realizar un voto cruzado, en este caso, si un ciudadano decide marcar correctamente una de las franjas (superior e inferior) y luego marcar un voto nulo para cualquiera de las franjas, solo se contabilizará ambos votos (el válido y el nulo en la franja que corresponda), sin que sea anulada toda la papeleta.   

 

 

