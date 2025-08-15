¿Un voto nulo en una franja anula un voto válido en la otra? Esto dice el TED

A horas de desarrollarse las elecciones generales, esto es lo que debe saber sobre cómo marcar en la papeleta.
14/08/2025 21:08
Escuchar esta nota
A pocas horas de llevarse a cabo las elecciones generales 2025 este 17 de agosto, el Órgano Electoral desmiente los mitos sobre la invalidación de los votos al momento de marcar la papeleta electoral.
Cabe recordar que, según la ley se contempla tres clases de votos: el válido (cuando la papeleta está marcada correctamente), el blanco (sin ninguna marca) y el nulo (cuando la papeleta presenta marcas incorrectas).
