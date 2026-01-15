Vecinos de Los Lotes denuncian robo de una decena de medidores

Los robos continúan en los primeros 15 días del año y la molestia aumenta entre los vecinos del barrio Villa Mercedes, ubicado en la zona de Los Lotes. Denuncian que ya se perdieron una decena de medidores de agua.

Los vecinos aseguran que los delincuentes aprovechan las horas de la madrugada, cuando no hay movimiento para cometer el robo sin ser detectados.



Las cámaras de seguridad instaladas en algunas viviendas lograron captar el último hecho. De acuerdo con las imágenes, el último robo ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, una persona se acercó rápidamente, retiró el medidor y se dio a la fuga.

Los afectados indican que ya realizaron las denuncias ante la Policía; sin embargo, señalan que hasta el momento no han recibido una respuesta efectiva de las autoridades. Esta situación genera preocupación y cansancio entre los vecinos.

Además del perjuicio económico, los vecinos explican que al retirar los medidores el agua comienza a correr sin control, afectando viviendas y calles, lo que agrava aún más el problema.

Los habitantes temen que en los próximos días los robos continúen y piden mayor presencia policial y acciones urgentes para frenar estos hechos que alteran la tranquilidad del barrio.

