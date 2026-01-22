TEMAS DE HOY:
Comunidad

Vicente Cuéllar renuncia a su candidatura a la Alcaldía de Santa Cruz por motivos de salud

El exrector decidió dar un paso al costado por motivos personales y de salud, dejando vacante la candidatura de la Alianza Solidaria Popular (ASIP) en la contienda por la Alcaldía de Santa Cruz.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/01/2026 10:25

Santa Cruz, Bolivia

En un giro inesperado en la contienda electoral local, Vicente Cuéllar anunció este jueves su renuncia irrevocable como candidato a la Alcaldía de Santa Cruz. El político presentó de manera formal su decisión ante el Tribunal Electoral Departamental (TED), poniendo fin a su aspiración de encabezar la lista del frente Alianza Solidaria Popular (ASIP).

“Es irrevocable nuestra renuncia a la candidatura al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, por motivos personales y de salud. La campaña demanda mucho tiempo y energía, y algunas obligaciones personales se han ido postergando", declaró en puertas del TED. 

El exrector añadió que, "por el momento, no estoy interesado en ningún cargo. Me siento orgulloso de mi labor como docente en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno”.

Con esta decisión, Cuéllar se convierte en el primer candidato en renunciar oficialmente a la lista de aspirantes a la Alcaldía cruceña.

Su salida deja un vacío en el frente ASIP, liderado por Roberto Fernández, quien promovió su candidatura. Hasta el momento, no se ha definido quién lo reemplazará en la contienda electoral.

