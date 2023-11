Víctima de robo en Satélite Norte es extorsionada por los delincuentes con fotos íntimas

Santa Cruz, Bolivia

Delincuentes ingresaron a una vivienda para cometer un robo que va más allá de lo material. Además de sustraer una garrafa y valiosas joyas, se llevaron consigo una computadora portátil, donde la víctima guardaba fotografías íntimas. Ahora, la están extorsionando.

La situación se ha convertido en una pesadilla para la afectada. En lugar de exigir dinero, los delincuentes solicitan a la víctima más fotos y videos íntimos.

"Ellos no me están pidiendo plata, me piden fotos íntimas y videos. Pido que me ayuden a resolver esto porque me siento acosada", expresó la víctima, visiblemente afectada.