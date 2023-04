21/04/2023 - 15:49

Víctima de secuestro exprés: Pagó el rescate de su hijo de 4 años con dinero de su madre

“Tengo miedo, ustedes no me van hacer nada no ve”, así de aterrorizada esta la señora Mariela C., después de cuatro días de haber sido víctima de un secuestro exprés junto a su niño de 4 años.

Redacción Charles Muñoz Flores