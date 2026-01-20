TEMAS DE HOY:
Viven con miedo: 83 familias afectadas por deslizamientos en la zona sur de Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba declaró desastre municipal en dos OTB del Distrito 8 tras los deslizamientos registrados en la serranía Ticti Sur, que dejaron al menos 83 familias afectadas y viviendas en riesgo.

Silvia Sanchez

20/01/2026 13:57

Foto APG
Cochabamba, Bolivia

Ante la grave situación provocada por los deslizamientos de tierra en la zona sur de la ciudad, la Alcaldía de Cochabamba declaró desastre municipal en las OTB Nuevo Amanecer y Bajo Salvador D-8, ubicadas en la serranía Ticti Sur, donde decenas de familias viven en permanente riesgo.

El presidente del Concejo Municipal, Walter Flores, informó que el pasado martes se aprobó la Ley Municipal 1786, que oficializa la Declaratoria de Desastre Municipal en estas zonas afectadas.

“Esta norma permitirá dotar de herramientas administrativas, técnicas y legales al Ejecutivo municipal para brindar todo el apoyo y respaldo a los vecinos que viven en esta zona”, explicó Flores.

La autoridad señaló que esta declaratoria permitirá llevar a cabo estudios técnicos especializados, gestionar apoyo del Gobierno nacional y evitar nuevas construcciones en áreas de alto riesgo, con el objetivo de proteger la vida de los habitantes del Distrito 8.

83 familias afectadas y posible reubicación

Flores detalló que al menos 83 familias resultaron afectadas por los deslizamientos y que, junto al Gobierno departamental y nacional, se deberá trabajar en una política de asignación de terrenos y construcción de viviendas, para garantizar una solución definitiva a los damnificados.

Obras de mitigación en marcha

En el marco de la declaratoria de desastre, el municipio encara tres obras clave de mitigación, destinadas a reducir el riesgo en la zona:

  • Construcción de una galería de filtrantes

  • Implementación de un tren francés

  • Ejecución de desagües pluviales

Estas obras buscan estabilizar el terreno y evitar que los deslizamientos continúen poniendo en peligro a las familias.

Acciones inmediatas

La ley de declaratoria de desastre establece una serie de acciones urgentes, entre ellas:

  • Atención inmediata a las familias afectadas y damnificadas

  • Evaluaciones técnicas en las zonas de riesgo

  • Implementación de brigadas de intervención rápida

  • Apoyo técnico y económico para estudios de análisis y evaluación de riesgos

Las autoridades reiteraron que se gestionará el respaldo del Gobierno nacional, de ser necesario, para atender esta emergencia que mantiene en vilo a decenas de familias de la zona sur de Cochabamba.

