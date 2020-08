Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Tras la promulgación de la Ley de Convocatoria a las Elecciones, el candidato presidencial por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, espera que el Movimiento Al Socialismo (MAS) instruya a sus sectores bases a que levante los bloqueos en las carreteras y cumpla con los acuerdos después que se fijó la fecha para los comicios electorales en Bolivia.

Cuestionó al gobierno de la presidenta Jeanine Áñez por haber dialogado y accedido al pedido del partido del MAS, que exigían mediante bloqueos y amenazas de enfrentamientos, una fecha inmediata para las elecciones generales. Indicó que a pesar de los 40 personas que fallecieron por falta de oxígeno, el Estado no aplicó la Constitución Política del Estado (CPE) para establecer el orden.

"Es triste ver que finalmente tenemos que acceder a aquellos pedidos de forma violenta y delincuencial del Movimiento Al Socialismo. Lo que hemos visto en estos días es que la presidenta (Jeanine Áñez) acceda a sentarse con aquellas personas que realmente no quieren la vida ni la salud de los bolivianos. Nos han negociado (...) espero ver que con estas elecciones pues cada uno haga rol. Lo que corresponde a Evo Morales y al MAS es cumplir con su compromiso de retirar los bloqueos ", aseveró Camacho en una entrevista exclusiva con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Consideró que actualmente no existen las condiciones para que el pueblo boliviano acuda a las urnas, por lo que sugirió que un comité científico de a conocer un informe respecto a una fecha tentativa, considerando la pandemia y el incremento de casos por Covid-19.

"Los bolivianos debemos tener la certeza, el tribunal ya no es un órgano creíble, lo que corresponde es que los bolivianos tengan la posibilidad de acceder a ese informe y tengan la certeza de ir a votar", expresó.

Luis Fernando Camacho dejó en claro que no declinará a su candidatura presidencial, que el binomio con Marco Pumari sigue vigente y que continuarán exigiendo un proceso electoral transparente, además de "desmontar la estructura del MAS en el TSE".