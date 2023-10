¡Emociones a flor de piel! Sixto Nolasco llegó hasta las lágrimas en La Noche de la Gri

Santa Cruz, Bolivia

El reconocido diseñador Sixto Nolasco estuvo presente en La Noche de la Gri, donde compartió su inspiradora historia de superación llegando hasta las lágrimas, pero también hubo muchas risas.

Además, expresó gratitud hacia Bolivia por transformar su vida.

Además, Sixto fue parte del sector 'No Te La Puedo Creer' y contó cuando trabajó con una agencia de maquilladores en Italia "gracias a un fuerte accidente".

"Yo me fui atrás de mi exnovio, uno se pone como estúpido de momentos. Tuve muchos problemas con mi novio allá. Era invierno, el apartamento era muy frío, no teníamos calefacción. Tenía que dormir con el horno de gas prendido, podía morir, pero era la única forma de calentarnos. Un buen amigo me había regalado una postal de San Judas Tadeo y me dijo que el día que tenga problemas, pide con fe y él te lo concederá. Ese día, yo me quería tirar del techo, por lo del novio, porque no tenía dinero, la estaba pasando muy mal, el frío era intenso", reveló.