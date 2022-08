Encarcelaron a una joven de 18 años por el asesinato de un hombre que apareció vivo en Tarija

Cargando...

Tarija

Carla Bravo es una joven de 18 años, estudiante de promoción, conoció a un hombre de 25 con quien tuvo una relación sentimental, el sujeto desapareció de forma repentina, la familia del mismo realizó la denuncia responsabilizando a la joven de la muerte de su pareja.

El cuerpo del hombre no apareció, su familia se basó en unas supuestas manchas de sangre halladas en la pared para hacer la denuncia, las autoridades tomaron el caso y determinaron el mes de abril de 2022, encarcelar de forma preventiva a la joven en el penal de Morros Blancos del departamento de Tarija.

Según denuncian no había pruebas concretas, ya que Carla afirmó muchas veces que es inocente y que las supuestas manchas, eran de fernet y no de sangre. No se habrían realizado las investigaciones pertinentes.

Melania Torrico presidenta de la Plataforma de Lucha Contra Trata y Tráfico a nivel nacional, manifestó este viernes en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda que, este hecho vulnera todos los derechos y más aún la presunción de inocencia de Carla, ya que después de dos meses y medio el hombre de 25 años apareció vivo.

El supuesto muerto, no dio una respuesta concreta sobre su desaparición, pero dijo que se fue del departamento, debido a que su vida corría peligro de muerte.

La joven estuvo cautelada por 150 días, el caso fue calificado como extraño, sobre un delito que no cometió y no existe.

La presidenta de la Plataforma de Lucha Contra Trata y Tráfico, lamentó el hecho y exigió a las autoridades resarcir los daños ocasionados a una joven de 18 años, inocente y quien fue encarcelada injustamente.

Así mismo denunció que la juez a cargo del caso al no dar respuesta concreta sobre la detención, determinó cambiar el delito penal de presunto asesinato, por violencia intrafamiliar, nuevamente responsabilizando a Carla de este nuevo caso.

Tras demostrar que no existió ningún delito, y que el hombre que decían fue asesinado estaba vivo, el pasado jueves Carla salió de la cárcel, sin embargo le otorgaron detención domiciliaria sin custodio, ella pide justicia ya que a su corta edad la responsabilizaron de un delito que no hubo, sin prueba alguna.