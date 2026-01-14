TEMAS DE HOY:
Joven apuñalado en Oruro Juan Ramón Quintana SOAT 2026

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Fabio Zambrana estrena "Santa Cruz brilla", el taquirari que promete ‘encender’ el Carnaval

Con una gira internacional en puerta, el cantautor boliviano reafirma su compromiso con su tierra presentando su más reciente creación para este carnaval.

Ximena Rodriguez

13/01/2026 23:22

Escuchar esta nota

El reconocido cantautor Fabio Zambrana ha lanzado oficialmente su nuevo tema "Santa Cruz brilla", una composición que busca convertirse en el himno indiscutible del carnaval cruceño de este año. La pieza musical es una invitación abierta a celebrar la identidad regional desde la unión, destacando la esencia festiva del oriente boliviano.

“La idea es que la gente baile, disfrute y que se divierta en carnaval, pero que no la ensucie; la canción quedó espectacular”, afirmó Zambrana al destacar el mensaje cívico de su obra. El artista, que reside en Orlando pero mantiene su centro de operaciones en Santa Cruz, logró producir este nuevo éxito en apenas una semana de intenso trabajo creativo.

Zambrana consolida su legado como el único artista boliviano con 11 canciones para coronadores y más de 70 taquiraris de comparsas grabados en su trayectoria. Pese a tener programadas giras por Japón, Costa Rica y Europa, el músico expresó su firme intención de estar presente en su tierra natal para vivir las festividades.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD