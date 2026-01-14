Fabio Zambrana estrena "Santa Cruz brilla", el taquirari que promete ‘encender’ el Carnaval

El reconocido cantautor Fabio Zambrana ha lanzado oficialmente su nuevo tema "Santa Cruz brilla", una composición que busca convertirse en el himno indiscutible del carnaval cruceño de este año. La pieza musical es una invitación abierta a celebrar la identidad regional desde la unión, destacando la esencia festiva del oriente boliviano.

“La idea es que la gente baile, disfrute y que se divierta en carnaval, pero que no la ensucie; la canción quedó espectacular”, afirmó Zambrana al destacar el mensaje cívico de su obra. El artista, que reside en Orlando pero mantiene su centro de operaciones en Santa Cruz, logró producir este nuevo éxito en apenas una semana de intenso trabajo creativo.

Zambrana consolida su legado como el único artista boliviano con 11 canciones para coronadores y más de 70 taquiraris de comparsas grabados en su trayectoria. Pese a tener programadas giras por Japón, Costa Rica y Europa, el músico expresó su firme intención de estar presente en su tierra natal para vivir las festividades.

Mira la programación en Red Uno Play