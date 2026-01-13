Fallecidos del accidente en Puerto Quijarro eran vecinos y amigos de un mismo barrio

La tragedia en la carretera Bioceánica ha dejado un vacío irreparable en el barrio Suárez Arana de Puerto Quijarro en Santa Cruz, donde habitaban nueve de las catorce víctimas. Everson Tapeosí, familiar de los fallecidos, relató que la pérdida de dos primos y dos sobrinos ha dejado a tres hijos en la orfandad.

El drama se extiende a los sobrevivientes, quienes luchan por su vida en centros médicos de alta complejidad. Mientras un herido crítico espera ser trasladado a Campo Grande por traumatismos craneales, las familias aguardan en la morgue tras reportarse errores administrativos en las actas fiscales.

La solidaridad ha surgido en medio del luto gracias a la donación de féretros para las tres familias que compartían lazos de vecindad y amistad. Los allegados esperan el informe médico de este martes a las 09:00 a.m., el cual describirá la situación y el probable futuro de los cuatro pacientes que aún se encuentran bajo observación.

