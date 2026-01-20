Falta de documentos y altos costos impiden la repatriación de las niñas bolivianas

A más de dos semanas del incendio ocurrido el 1 de enero en Chile, la repatriación de las cuatro hermanas bolivianas sigue estancada por la falta de recursos y documentación. La madre de las niñas, de 15, 13, 8 y 5 años, perdió todos los papeles de identidad durante el siniestro, lo que ha complicado severamente los trámites legales.

Además, el costo de traslado oscila entre los 3,000 y 6,000 dólares por persona, una cifra inalcanzable para la familia de las menores. Raúl Chambi, padre de las menores que reside en Bolivia, mantiene una comunicación constante con los representantes diplomáticos para agilizar el proceso de retorno.

“Hoy la cónsul Claudia Zegarra nos indicó que se está organizando todo para que lleguen el 31 de este mes”, afirmó el progenitor.

Las menores habían viajado al país vecino hace un año para acompañar a su madre, quien requería atención médica urgente y cirugías que no pudo costear en nuestro país. El padre recuerda con dolor que la última vez que hablaron fue el 15 de diciembre: “Ellas tenían que llegar el 15 de enero a Bolivia y tenían que quedarse a estudiar para quedarse conmigo”, indicó Chambi.

En medio de los trámites con Aduana y la FELCC, la familia ha decidido que el destino final de las pequeñas será la región de los Yungas para su sepultura.

Chambi expresó su deseo de darles una despedida digna: “Quiero estar en su velorio y despedirme de ellas como corresponde”.

Finalmente, el padre destacó la gestión logística de diversos funcionarios, aunque el dolor por la pérdida total de sus hijas sigue siendo su mayor carga. “Aun no puedo creer que mis hijas se han ido, ninguna se ha podido salvar”, sentenció Raúl antes de agradecer el apoyo recibido por amigos y allegados.

Mira la programación en Red Uno Play