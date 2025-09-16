Marcel Rivas: “Tuto Quiroga construye su política buscando enemigos”

En una entrevista ofrecida en el programa Que No Me Pierda, Marcel Rivas, vocero del Partido Demócrata Cristiano (PDC), reafirmó el compromiso de su organización política con la reconciliación nacional y rechazó la confrontación política de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 19 de octubre.

Recordemos que, la fórmula del PDC, compuesta por Rodrigo Paz y el ex capitán de Policía Edmán Lara, se enfrentará en las urnas a la alianza Libre, liderada por Jorge "Tuto" Quiroga y Juan Pablo Velasco.

Consultado sobre si el candidato Edmán Lara firmará el compromiso para evitar la guerra sucia en campaña, Rivas fue enfático:

"Eso lo debe responder el señor Lara, pero lo que puedo decir es que el Partido Demócrata Cristiano ha decidido alzar la voz por la reconciliación y reconstrucción nacional, en torno a los pilares del legado político de nuestro partido, que se sustenta en el diálogo y el consenso, no en la violencia".

Desde Libre han acusado a los dos candidatos del PDC de haber incumplido ya ese compromiso. Al respecto, Rivas criticó duramente a Tuto Quiroga, asegurando que su discurso se basa en la búsqueda constante de enemigos:

"El señor Tuto Quiroga está acostumbrado a avanzar en función de ser la antítesis de algo. Está obsesionado con una persona cuyo proyecto político ya no existe en el país y ahora se está inventando nuevos enemigos: Edmán Lara y Rodrigo Paz. El gran problema de convertirse en la antítesis de algo es que, para avanzar, necesita validar esa tesis. Así, lo único que ha logrado es hacer crecer aquello que dice querer destruir".

Sobre las declaraciones de Edmán Lara, quien en días recientes vinculó a Quiroga y a la alianza Libre con el bloque regional de la "Media Luna", Rivas se limitó a decir que el discurso de Lara refleja una percepción que existe en varios sectores del país, especialmente en el occidente:

"Nosotros nunca vamos a estar a favor de quienes quieren callar la voz de la gente. Mucha gente en el occidente siente lo mismo. Respaldamos el mensaje de fondo, en el cual cualquier proyecto político que busque dividir a nuestra nación, fomentar el odio y el racismo, simplemente no construye nada".

El vocero también denunció que hay sectores interesados en acallar las voces que promueven una alternativa al conflicto político:

"Entendemos que el señor Tuto Quiroga, en su desesperación por no tener una conexión real con las necesidades de la gente, necesita inventarse enemigos. Antes del 17 de agosto el PDC no era el enemigo; mágicamente ahora lo somos".

El Partido Demócrata Cristiano se perfila como una de las opciones de centro en una segunda vuelta que. Rivas cerró su intervención reiterando que su partido "no cree que la confrontación sea el camino" y que su propuesta busca unir al país, no dividirlo.

