"No quería soltarla": Madre relata el ataque que sufrió su hija de tres años en plena vía pública

Una niña de apenas tres años resultó herida tras ser atacada con un cuchillo por un malviviente en plena vía pública, mientras esperaba un micro junto a su madre, su prima y su papá en la zona de la avenida Grigotá, cerca del mercado La Ramada.

La menor fue sometida a una intervención quirúrgica y se encuentra estable, aunque presenta trauma emocional.

El ataque ocurrió de manera repentina. Según relató la madre de la menor, Milenka Torrico, el agresor aprovechó que la niña estaba distraída y la tomó de la espalda para atacarla directamente con un cuchillo:

"De la nada apareció el hombre caminando. Venía un policía detrás, persiguiéndolo, pero él atinó a agarrarle de la espalda a mi hija. Fue directo a la niña y sacó el cuchillo para cortarle el cuello. Si no hubiera sido por la intervención de las persona y de mi esposo, lamentablemente habría perdido a mi hija", dijo bastante afectada.

La madre explicó que el corte fue de cuatro centímetros y que la intervención quirúrgica fue necesaria para salvar la vida de la pequeña: "Ya la intervinieron quirúrgicamente y está estable, pero quedó con trauma. No deja de llorar y repite constantemente: ‘El chico me cortó el cuello’", dijo.

El agresor, conocido en la zona como malviviente, aparentemente estaba siendo perseguido por un efectivo de tránsito debido a un delito previo.

"Nos fuimos todos encima de él porque no quería soltar a mi hija. Gracias a Dios no le soltó el cuello, porque pensamos que la había matado. La desesperación fue única de ver a mi niña toda ensangrentada. Personas que sean así no tienen perdón de Dios", afirmó Milenka.

Nos hemos endeudado para pagar los medicamentos, porque no todo lo tiene el seguro. Pido ayuda al pueblo de Santa Cruz, que me colabore por favor. Es la última sobrinita de nuestra familia, agregó.

La madre hizo un llamado a la justicia para que el hombre sea enviado a prisión. "Pido la pena máxima que le den. Este tipo de personas no pueden andar libres atacando a los niños en las calles. Mi hija pudo haber muerto y eso no puede repetirse."

