Revelan audio de Luz Maya minutos después de haber sido desmembrado el cuerpo de Anakin

Cargando...

En una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, este martes, el padre de Anakin Milton Tancara, y su abogado Marco Márquez, revelaron un audio, donde Luz negaría el hecho minutos después de haber desmembrado el cuerpo de la víctima.

“Yo sé que es bastante preocupante que no aparezca; pero yo quería saber más que todo eso porque si Sergio vio supuestamente a Anakin, yo quisiera que también me diga, porque que yo sepa en extranca yo no me encontré con él, yo me encontré con otra persona”, manifestó Luz, en el audio presentado.

El abogado Marco Márquez, defensa de la familia de Anakin, joven descuartizado en la ciudad de El Alto, manifestó que este audio corresponde a las conversaciones, que tuvo Luz con el padre de Anakin, el señor Milton Tancara, quien buscaba a su hijo.

“Que me diga que yo he estado esta mañana con su hijo, ósea a mí me gustaría que me diga a qué hora, donde, porque yo le puedo decir perfectamente donde estaba yo, con quien estaba yo, incluso le puedo decir que personas me han visto”, se escucha en el audio de Luz.

Según el representante legal de la familia Tancara, esta conversación deja muchos entredichos, debido a que Luz, habría tenido muchas oportunidades para cortar la relación con Anakin.

“Pero a mí me parece ante una situación así, las bromas salen demás y que cada persona debería hacerse responsable de los que está diciendo. Mire yo de verdad espero que Anakin aparezca pronto para aclarar esto”, aseveró Luz.

Así mismo Márquez, afirmó que este audio presentado no fue relatado por Luz Maya, en la investigación, agregó que lo recolectaron por otras fuentes, sin embargo, será introducido como pruebas dentro de la investigación.

Cargando...

“Si yo se alguna cosa algún dato, si él se comunica conmigo, yo lo primero que voy hacer es llamarle a usted porque a mi honestamente, tampoco ya me esta pareciendo algo como que ya se va a solucionar o algo así, y bueno yo también pedirle como le había pedido por WhatsApp, que si él llega a su casa se comunica con usted me avise de una vez, para arreglar también los problemas que a causa de esto me ha creado a mí”, agregó Luz Maya.

Finalmente, el abogado dijo que mediante esta grabación se podrá entrelazar los dichos existentes en la investigación, para finalmente lograr que se haga justicia.