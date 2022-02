“Temo por mi vida” manifestó la mujer a quien su expareja roció con ácido en su rostro

La Paz

Eunice, víctima de agresiones físicas por su expareja, en una entrevista realizada en el programa que No Me Pierda, manifestó este miércoles que siente temor por su vida, ya que presume que el hombre que la atacó echando ácido en el rostro podría volver e intentaría agredirla nuevamente.

“Temo por mi vida, porque en un momento dado puede volver, y no podré hacer nada tranquila, no tengo idea donde este, desconozco su paradero”, manifestó Eunice.

Según relata la víctima, se alejó de su expareja debido a que él mostraba constantes actitudes violentas, la hostigaba para retomar la relación, sin embargo, ella prefería estar sola.

“Aproximadamente ocho meses y medio me encontraba alejada de mi expareja, pero mantenía contacto con él por WhatsApp, siempre que él me escribía yo le decía no, para que vamos a volver, porque siempre me pedía perdón y disculpas, me decía que nos demos una última oportunidad”, relató Eunice.