Profesionales en salud realizaron una protesta en el hospital de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz, debido a la falta de pago de sus sueldos. Los médicos denunciaron que llevan dos meses sin recibir salarios, una situación que, aseguran, ya no pueden sostener.

Evert Patiño, secretario de Conflictos de Fesirmes, explicó que la movilización es en reclamo al pago de sueldos, contratos y la regularización de la Caja Nacional de Salud. Indicó que por estos problemas, varios servicios se encuentran paralizados y no se está brindando atención con normalidad.

Además del tema salarial, Patiño también reclamó la falta de pago de subsidios y denunciaron que no existen condiciones adecuadas ni seguras para atender a los pacientes. El dirigente señaló que el hospital tiene antecedentes de robos y asaltos, lo que genera preocupación constante entre el personal.

“Ya es inhumano, no nos escuchan. No podemos cubrir ni nuestros alimentos ni otros gastos básicos”, manifestó Patiño, quien añadió que esperaron por meses una respuesta de las autoridades municipales, en especial del alcalde Jhonny Fernández, pero hasta el momento no hay acercamiento.

A este conflicto se suma el paro movilizado de 96 horas que comenzó la mañana de hoy martes 13 de enero. La medida afecta la atención en hospitales y centros de salud de primer, segundo y tercer nivel durante toda la semana.



