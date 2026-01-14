Paro en salud: Hospital San Juan de Dios reduce servicios por falta de personal

En el segundo día de paro del sector salud, el Hospital San Juan de Dios continúa en estado de emergencia debido a la falta de personal, una situación que, según los trabajadores, se arrastra desde hace varios años por la contratación temporal del recurso humano dependiente de la Gobernación.

Oliver Arancibia, representante del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud (SIRMES), señaló que la renovación irregular de contratos está afectando directamente la atención a los pacientes y obligando a reducir servicios esenciales.

“Estamos viviendo una crisis que se repite cada año. Los contratos son eventuales, de dos o tres meses, y cuando vencen, los hospitales quedan sin personal suficiente para atender a la población”, manifestó Arancibia.

El dirigente explicó que esta falta de recursos humanos ha provocado la reducción de áreas en emergencia e internación. Solo en el área de emergencias del Hospital San Juan de Dios, entre 12 y 14 camas se encuentran fuera de funcionamiento por no contar con personal médico y de enfermería.

La situación ha generado una fuerte afectación a los pacientes, quienes deben esperar por horas o trasladarse a otros centros hospitalarios en busca de atención. En casos críticos, el personal restante se ve obligado a priorizar mediante triaje, atendiendo incluso en condiciones improvisadas.

Si bien los servicios de emergencia e internación continúan operando, las consultas externas permanecen suspendidas, lo que incrementa la saturación en el hospital. Desde SIRMES advierten que la demanda en salud va en aumento, mientras que las condiciones laborales y la cantidad de personal no se ajustan a esa realidad.

Arancibia hizo un llamado a las autoridades para que se garantice la contratación indefinida del personal de salud, recordando que la atención médica es un servicio permanente que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana.

