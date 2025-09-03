Ronald Mariscal: “Se ha ido el mejor alcalde que ha tenido el país”

Tras el fallecimiento del exalcalde Percy Fernández este 1 de septiembre a los 86 años, distintas figuras del ámbito político y empresarial han expresado sus condolencias y reconocimiento por la trayectoria del exalcalde. Uno de ellos es Ronald Mariscal, exvicepresidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), quien trabajó de cerca con Fernández.

“Tuve la dicha de poder trabajar con él desde comienzos del 2005 hasta finales del 2007, justamente en el periodo en el cual retorna al gobierno municipal”, recordó Mariscal. Señaló adenás que durante ese tiempo, el municipio enfrentaba serias dificultades económicas, y fue entonces que se conformó un equipo de profesionales con una misión clara: la recuperación financiera de la Alcaldía.

“El ingeniero Fernández era un extraordinario conocedor, no solo de la ingeniería civil, sino también un gran financista. Conocía a profundidad las finanzas municipales y era, sin duda, el líder de todo el equipo”, destacó Mariscal.

Más allá de su capacidad técnica, Mariscal subrayó que Fernández dejó enseñanzas profundas que marcaron su vida profesional. “Siempre decía que no hay trabajo más importante que la administración pública. Si uno quiere servir a su ciudad y a su gente, debe convertirse en autoridad. Pero para eso, él decía que hay tres condiciones: amar a la ciudad, ser un fanático del trabajo, y estar formado y preparado para asumir el reto”, rememoró.

Para Mariscal, Percy Fernández fue "un maestro, a quien siempre llevaré como un referente en mi vida profesional y personal”, expresó.

Mariscal concluyó con una frase que resume el sentimiento de muchos cruceños ante la partida del exalcalde: “Se ha ido el mejor alcalde que ha tenido el país”.

Mira la programación en Red Uno Play