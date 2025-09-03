TEMAS DE HOY:
accidente vehicular INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Menor desaparecida

28ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Scz despide a percy

Así nació el apodo de “Loco Percy”, según contó el exalcalde en la Red Uno

En una entrevista exclusiva, el exalcalde contó cómo la gente empezó a llamarlo “loco” con cariño por su carácter jovial y fiestero.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/09/2025 21:58

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, falleció a los 86 años el pasado 1 de septiembre, dejando un legado imborrable en la política y en el corazón de los cruceños.

Conocido por su estilo desenfadado, su cercanía con la gente y su inconfundible personalidad, Fernández marcó una época en la gestión municipal, siendo una figura controversial pero innegablemente querida por muchos.

En una entrevista exclusiva con la Red Uno, el propio Percy Fernández explicó el origen de su apodo “el loco Percy”. “Desde que yo era comparsero con los Aribibis, nos íbamos a las Lomas de Arena y tenía fama de loco por reilón. Aquí en Santa Cruz usted sabe que el término loco o loquito es cariñoso, así que así lo agarré yo”, relató con una sonrisa ante el micrófono de Marco Montero.

Recordado por su carisma, alegría y trato jovial con los vecinos, Percy Fernández dejó una huella no solo en la infraestructura urbana, sino también en la memoria colectiva de Santa Cruz. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD