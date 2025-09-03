Así nació el apodo de “Loco Percy”, según contó el exalcalde en la Red Uno

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, falleció a los 86 años el pasado 1 de septiembre, dejando un legado imborrable en la política y en el corazón de los cruceños.

Conocido por su estilo desenfadado, su cercanía con la gente y su inconfundible personalidad, Fernández marcó una época en la gestión municipal, siendo una figura controversial pero innegablemente querida por muchos.

En una entrevista exclusiva con la Red Uno, el propio Percy Fernández explicó el origen de su apodo “el loco Percy”. “Desde que yo era comparsero con los Aribibis, nos íbamos a las Lomas de Arena y tenía fama de loco por reilón. Aquí en Santa Cruz usted sabe que el término loco o loquito es cariñoso, así que así lo agarré yo”, relató con una sonrisa ante el micrófono de Marco Montero.

Recordado por su carisma, alegría y trato jovial con los vecinos, Percy Fernández dejó una huella no solo en la infraestructura urbana, sino también en la memoria colectiva de Santa Cruz.

