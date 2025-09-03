“¿Yo para qué nací? Para salvarme”: el poema con el que Percy Fernández habló de la muerte

"Uno cuando se va entrando en edad, piensa en la muerte", dijo alguna vez Percy Fernández, en una entrevista exclusiva que tuvo con la Red Uno.

Este 1 de septiembre, Percy falleció a los 86 años, dejando tras de sí un legado invaluable en la vida de todos los cruceños.

Ante el micrófono de Marcos Montero, el exalcalde de Santa Cruz compartió una poesía sobre la muerte:

“¿Yo para qué nací? Para salvarme.

¿Que tengo que morir? Es infalible.

Dejar de ver a Dios y condenarme.

Triste cosa será, pero posible.

Y se pregunta el poeta, pues posible.

Y río y canto y quiero holgarme.

Es posible y tengo amor a lo visible.

¿Qué hago? ¿En qué me encanto?

Loco debo ser si no soy santo”.

Con la alegría que lo caracterizaba, Percy Fernández expresó que quería ser recordado como un hombre sencillo, alegre y dedicado al trabajo.

La ciudad de los anillos despide con pesar a una de sus figuras más emblemáticas: Percy Fernández, exalcalde de Santa Cruz de la Sierra durante seis gestiones.

