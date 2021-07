ANÁLISIS-Apple y AMD afrontan la escasez de semiconductores enfocándose en productos rentables

Cargando...

Por Stephen Nellis y Subrat Patnaik

28 jul (Reuters) - La escasez mundial de semiconductores ha paralizado a las principales fábricas de automóviles, pero ha obligado a los gigantes de la tecnología a ser más flexibles al desviar los suministros existentes a sus productos más rentables, dijeron analistas y ejecutivos.

Apple Inc dijo el martes que la escasez de semiconductores solo había afectado principalmente a sus productos iPad y Mac en el último trimestre, pero que comenzaría a impactar al negocio del iPhone, su producto más vendido y el principal impulsor de ganancias, en el trimestre actual.

"Haremos todo lo posible para mitigar cualquier conjunto de circunstancias que enfrentemos", dijo el presidente ejecutivo Tim Cook en una videoconferencia posterior a su más reciente reporte de resultados.

Los comentarios brindan una idea de cómo Apple, conocida por su hábil gestión de la cadena de suministro a través de acuerdos a largo plazo con Broadcom Inc y Qualcomm Inc, está lidiando con la escasez antes del crucial trimestre navideño, cuando vende millones de unidades de su nueva línea de teléfonos insignia.

Algunos analistas creen que Apple podría dar prioridad al suministro de semiconductores para sus nuevos teléfonos durante el trimestre de julio a septiembre, que suele ser el período más lento para las ventas de iPhones, ya que los compradores esperan los próximos modelos.

"Creo que refleja en gran medida el momento en que se lanzan nuevos productos, específicamente relacionados con los lanzamientos de nuevos iPhones en septiembre", dijo Angelo Zino, analista de la firma de investigación CFRA, sobre los comentarios de Apple.

Incluso en tiempos normales, dijo, "los nuevos ciclos de modelos de teléfonos suelen comenzar con una oferta limitada debido a las necesidades de alta demanda antes de la temporada de ventas navideñas".

Y dentro de la línea actual de Apple, es probable que la compañía dirija la parte más pesada de la cadena de suministro a sus productos menos lucrativos, dijo Jeff Fieldhack, director de investigación de Counterpoint Research.

Sus teléfonos insignia también generan ingresos por servicios de suscripción de pago y accesorios como los AirPods.

"Suponiendo que Apple priorice la familia iPhone 12, probablemente esto afectará más a los iPads, Mac y iPhones más antiguos", dijo Fieldhack.

La escasez global de microprocesadores se debe a una combinación de factores que incluyen las consecuencias de las cuarentenas impuestas para frenar la propagación del COVID-19 el año pasado y fábricas que luchan por satisfacer la demanda de chips, que se han vuelto omnipresentes en un mundo cada vez más digitalizado.

La contracción de la oferta tomó por sorpresa a la industria automotriz. Fabricantes de automóviles como Ford Motor Co y General Motors Co tuvieron que detener las líneas de producción de sus populares camionetas "pickup" en un momento en que la demanda estaba en auge a medida que las economías comenzaban a reabrir.

La industria automotriz depende casi exclusivamente de chips de algunos fabricantes, incluidas Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) y Samsung Electronics Co Ltd de Corea del Sur.. La situación ha puesto de manifiesto esta dependencia de los proveedores extranjeros como talón de Aquiles para muchas empresas.

ENFOQUE ESTRATÉGICO

Las empresas de tecnología, los consumidores tradicionales de semiconductores, han sido más ágiles.

El diseñador de microdispositivos avanzados AMD, que fabrica semiconductores de procesadores centrales para computadoras personales y servidores de centros de datos, también ha redirigido los suministros.

La compañía, que tiene una nueva familia de chips que supera las ofertas de su rival más grande, Intel Corp, ha logrado ganancias constantes en la participación de mercado de ventas unitarias frente al gigante de los semiconductores, que retiene más del 80% del mercado en general.

AMD ha respondido a la capacidad limitada de la industria enfocándose en vender solo sus chips más rentables, dejando el extremo inferior del mercado a Intel, dijo Dean McCarron de Mercury Research, que rastrea la participación de mercado entre los fabricantes de semiconductores.

Intel también ha estado batallando contra su propia serie de desafíos en la fabricación durante los últimos años, lo que ha provocado que se quede atrás respecto de AMD y Nvidia Corp.

"Nos estamos enfocando en los segmentos más estratégicos del mercado de computadoras personales", dijo a inversionistas la presidenta ejecutiva de AMD, Lisa Su, en una conferencia telefónica. "Creemos que el negocio de los centros de datos seguirá siendo un gran impulsor para nuestro negocio durante el segundo semestre del año".

(Reporte de Stephen Nellis en San Francisco, Subrat Patnaik en Bengaluru y Danielle Kaye en Nueva York. Editado en español por Marion Giraldo)