Candrés Peredo ganó en México un premio del Kid's Choice Awards 2023

Mundo

Carlos Andrés Peredo, cruceño de 31 años, mejor conocido como “Candrés Peredo”, compartió su inmensa alegría al haber obtenido uno de los reconocimiento del Nickelodeon Kid’s Choice Awards México 2023, nos contó todos los detalles en Mundo Geek.

“Este premio que he recibido me llena de mucha emoción y la verdad es que he recibido mucho apoyo desde el país (Bolivia) y también desde México, me han enviado capturas de pantalla de las votaciones y estoy muy feliz”, nos contó Candrés.