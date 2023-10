Suecia

Este fin de semana, la cantante peruana Yarita Lizeth se casó con su novio, el sueco Patric Lundberg, el amor de su vida, este sábado 30 septiembre.

Una historia que traspasa fronteras, ya que la 'Chinita del amor' dio el sí en Suecia, donde vive su ahora esposo. Pero la pareja se conoció hace varios años y Bolivia fue el lugar donde todo se originó.

El anuncio del compromiso lo hizo la propia artista en uno de sus multitudinarios conciertos en Cusco, a principios de julio pasado. Compartió su felicidad y dijo que estaba profundamente enamorada del joven sueco, quien había cruzado el océano para verla. La noticia tomó por sorpresa a sus miles de seguidores, que luego lo celebraron y siguieron con emoción el momento.

De acuerdo a lo narrado por la propia Yarita Lizeth, la pareja se conoció en febrero de 2018, cuando Patric, que es hijo de un boliviano y una sueca, llegó a nuestro país para visitar a su padre. Ella también estaba en territorio boliviano para una presentación. Así, la primera vez que Patric vio a Yarita fue sobre un escenario. Fue precisamente el padre del joven quien los presentó y le explicó a la cantante puneña que el muchacho no sabía hablar español, pero eso no fue un impedimento para el amor, reporta La República.

"Fue amor a primera vista", señaló Yarita Lizeth. Sin embargo, primero fueron amigos y, luego, empezaron una relación amorosa que tuvo que terminar debido a que la intérprete de 'Corta venas' priorizó su carrera musical.

A inicios de este 2023, Yarita Lizeth pasaba por episodios de depresión y Patric no se quedó de brazos cruzados al enterarse de la situación que afrontaba, por lo que volvió a buscarla. Entonces, decidieron comprometerse y empezaron con los preparativos del matrimonio, que se realizó este sábado.

“Tengo tantas cosas de decirte. El destino nos unió en una noche menos esperada, en Bolivia. Yo fui a trabajar y tú subiste a tomar una foto conmigo y tu papá. Te vi por primera vez. Me sonreíste, me miraste y me quede flechada. En ese momento pensé que nunca más te iba a volver a ver", contó la artista luego de la ceremonia sobre el momento que marcó su vida. "Pero el destino hizo que me vuelva a encontrar contigo dos meses después, gracias a mi trabajo, que me permitió llegar hasta Europa y nos encontramos por segunda vez, y ahí comenzó nuestra historia”, añadió, sin dejar de abrazar, acariciar y besar a Patric.