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Como en una película: policía reduce a delincuente con patada voladora

La impactante maniobra quedó grabada en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos compararon la escena con una película de acción.

Silvia Sanchez

16/03/2026 11:53

Como en una película: policía reduce a delincuente con patada voladora. Imagen captura.
Colombia

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Una intervención policial en Barranquilla, Colombia, terminó convirtiéndose en un inesperado momento viral.

El hecho ocurrió en el barrio Santuario, en la carrera 8 con calle 51B, cerca de un semáforo del sector, cuando uniformados de la Policía Nacional de Colombia acudieron al lugar para controlar a un hombre que, según testigos, estaba alterando el orden público y causando molestias a los transeúntes.

Una maniobra digna del cine de acción

Lo que más llamó la atención fue la forma en que uno de los policías logró reducir al sujeto.

En medio del procedimiento, el uniformado tomó impulso y lanzó una patada voladora, una maniobra que dejó al hombre sin posibilidad de reaccionar y permitió que fuera inmovilizado en cuestión de segundos.

La escena fue comparada por muchos usuarios con las icónicas patadas del actor de artes marciales Jean-Claude Van Damme.

El video que se volvió viral

El momento más impactante fue captado por un ciudadano que se encontraba en el lugar.

En el video —que comenzó a circular rápidamente en redes sociales— se observa cómo el policía prácticamente “vuela” por los aires antes de ejecutar la maniobra, logrando neutralizar al hombre ante la sorpresa de quienes presenciaban la escena.

 

 

Final del procedimiento

Tras la intervención, el sujeto fue esposado por los uniformados y trasladado por las autoridades para que responda por su comportamiento.

Varios ciudadanos que presenciaron el hecho quedaron sorprendidos por la rapidez y contundencia del procedimiento, que en pocos segundos pasó de ser un operativo policial rutinario a convertirse en uno de los videos más comentados del momento en redes sociales.

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