Cuando el gatito roba cámara: periodista olvida operativo policial y se vuelve viral

Un insólito y tierno momento televisivo se volvió viral en redes sociales luego de que una periodista chilena se distrajera en plena transmisión en vivo al notar la presencia de un pequeño gatito, dejando momentáneamente de lado la cobertura de un operativo policial contra una banda criminal.

El hecho ocurrió durante una emisión del noticiero “Contigo en la Mañana”, mientras la reportera informaba sobre la detención de la banda conocida como “Los Piratas”, en la comuna de Maipú, en Chile.

El momento que conquistó las redes

Mientras describía el procedimiento policial, un gatito apareció inesperadamente en escena, captando de inmediato toda la atención de la periodista, quien no pudo ocultar su sorpresa y ternura. La transmisión cambió de tono en segundos y el felino pasó a ser el protagonista del enlace en vivo.

En redes sociales, el clip se viralizó rápidamente. Usuarios reaccionaron con humor, bromeando con que el gato era parte de la banda, el “verdadero sospechoso” o incluso un distractor profesional. Finalmente, el pequeño animal fue retirado del lugar, pero no sin antes ganarse el corazón de miles de internautas.

El episodio dejó en evidencia la espontaneidad del periodismo en vivo, donde lo inesperado puede transformar una noticia policial en un momento de ternura colectiva. La reacción genuina de la reportera y la aparición del gatito convirtieron el informe en uno de los videos más compartidos del día.

Vea el video:

