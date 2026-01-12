Escena macabra en Ecuador: cinco cabezas humanas aparecen colgadas frente al mar

Un hecho de extrema violencia conmocionó a Ecuador este domingo, luego de que la Policía encontrara cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un cartel con un mensaje amenazante en una playa turística del país.

El hallazgo se produjo en Puerto López, provincia de Manabí, una localidad costera conocida por la pesca artesanal y por ser uno de los principales destinos para el avistamiento de ballenas.

Según el informe policial, los agentes realizaron la “verificación de cinco piezas anatómicas (cabezas) que estaban colgadas” en un paseo marítimo frente a la playa, a pocos metros de un hotel y en una zona de circulación turística.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran las cabezas atadas con cuerdas a dos postes de madera, expuestas frente al mar y sobre la arena, en una escena que generó pánico entre los habitantes y visitantes del lugar.

El mensaje

Junto a los restos humanos se encontró una tabla de madera con una advertencia escrita a mano que decía:

“El pueblo es de nosotros. Sigan saliendo a robar a los pescadores y a seguir pidiendo carnet de vacuna, que ya los tenemos identificados”.

En Ecuador, el término “vacuna” es utilizado por las bandas criminales para referirse a las extorsiones que imponen a comerciantes, transportistas y pobladores a cambio de supuesta protección.

Hasta el momento, las autoridades no han localizado los cuerpos completos de las víctimas ni han confirmado sus identidades.

Violencia en escalada

Puerto López se encuentra en una provincia golpeada por la violencia. Solo el último fin de semana de diciembre, al menos nueve personas murieron, incluida una bebé, en distintos ataques armados atribuidos a disputas entre bandas criminales.

Ecuador cerró 2025 con una tasa récord de homicidios, cercana a 52 muertes por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio del Crimen Organizado, consolidándose como uno de los países más violentos de la región.

El presidente Daniel Noboa impulsa una política de mano dura contra el crimen organizado, similar a la aplicada en El Salvador, y declaró al país en conflicto armado interno frente a las mafias. Sin embargo, los hechos de violencia continúan.

Un punto clave del narcotráfico

La ubicación geográfica de Ecuador lo convierte en un nodo estratégico del narcotráfico internacional, al ser una vía de salida de la cocaína producida en Colombia y Perú hacia mercados de Europa y Estados Unidos, lo que ha intensificado la disputa territorial entre organizaciones criminales.

