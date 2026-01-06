Día de Reyes: 6 de enero

En la tradición católica, el 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos, cuando llegaron a Belén a adorar al niño Jesús y entregar sus regalos. Por eso, en muchos hogares argentinos y de tradición católica, el árbol se desarma después de este día, marcando el cierre del ciclo festivo y la entrega de regalos a los niños.

Otras costumbres: 8 de enero

Algunas familias esperan hasta el 8 de enero, cumpliendo un mes desde que armaron el árbol el 8 de diciembre (día de la Inmaculada Concepción) y extendiendo un poco más el espíritu navideño.

La regla más importante

No hay una fecha estricta: desarmar el árbol depende de cada familia, sus tradiciones y comodidad. Lo esencial es que marque el cierre de las fiestas y la bienvenida al nuevo año, sin importar si es el 6, 8 o incluso unos días después.

