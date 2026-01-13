Ella tiene 25, él 68: la historia de amor que desafía todos los prejuicios

Julieta tenía 25 años cuando conoció a Charly en un hotel de La Falda, Córdoba. Él, 68. Ella vendía bijouterie a grupos de jubilados; él no encajaba en el perfil del turista típico. Gorra, tatuajes y una seguridad tranquila bastaron para que algo se encendiera. Dos años después, estaban casándose en el mismo lugar donde se dieron su primer beso.

La historia comenzó en noviembre de 2023, cuando Julieta recorría los pasillos del hotel ofreciendo anillos y pulseras. “Pensé que era el coordinador del grupo, pero me llamó la atención enseguida”, recuerda. A Charly no le tembló el pulso: se acercó, inició charla y la invitó a tomar algo esa misma noche.

Hablaron durante horas. Hubo química, risas y una conexión intelectual que Julieta no encontraba en personas de su edad. “Siempre me gustaron los hombres grandes, pero con él fue distinto. Me atrapó su cabeza”, explica.

Ese primer encuentro marcó el inicio de una relación que avanzó rápido. Mensajes constantes, viajes de ida y vuelta y una decisión clara: el 19 de noviembre de 2023 se pusieron oficialmente de novios. Dos años después, se casaron.

Para Julieta, la admiración fue clave: “Necesito aprender del otro. Con Charly siento que crezco, que escucharlo me suma”. Él lo resume sin vueltas: “Encontré a la mujer de mi vida. La edad es un dato, no una barrera”.

Prejuicios, críticas y una diferencia que incomoda

La brecha generacional no pasó desapercibida. El padre de Julieta tiene 54 años: es 15 años menor que su yerno. El primer encuentro familiar fue directo y sin caretas. “Si mi hija me traía un tipo como yo, lo cagaba a palos”, bromeó Charly… y rompió el hielo.

En redes sociales, la historia genera todo tipo de reacciones. “Dicen que estoy con él por plata o que le voy a cambiar los pañales”, cuenta Julieta.

El futuro sin miedo

Hoy viven juntos en Villa Allende. Comparten rutinas, proyectos, rock nacional y largas charlas. Charly tiene dos hijos adultos y asegura que casarse fue una forma de cuidar a Julieta: “Quiero que esté protegida el día que yo no esté”.

Julieta no esquiva la pregunta incómoda: “La vida es hoy. Nadie sabe qué va a pasar mañana. No voy a dejar este amor por miedo”.

