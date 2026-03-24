¡Escalofriante! Conversó con un hombre y descubrió que se trataba de un fantasma

Lo que inició como un gesto de amabilidad cotidiana en una calle de México se ha transformado en un fenómeno viral que desafía la lógica racional. Un hombre fue captado por cámaras de seguridad deteniendo su marcha para interactuar con un sujeto que, para el ojo de la cámara de seguridad, simplemente no existía.

Las imágenes muestran al protagonista gesticulando y señalando una dirección con total naturalidad, mientras el espacio a su alrededor permanece completamente vacío.

Al ser consultado por sus familiares sobre su comportamiento, el hombre respondió con desconcierto: "Te lo juro por Dios, un señor se me acercó y me preguntó '¿Dónde es la primera?'".

El testigo, visiblemente afectado por el descubrimiento, detalló que el supuesto transeúnte buscaba una ubicación específica antes de desvanecerse en el plano físico. La discrepancia entre su relato sensorial y la evidencia visual ha generado un intenso debate sobre la naturaleza de lo que realmente ocurrió en esa esquina.

La publicación ha superado los 7 millones de reproducciones, provocando una avalancha de teorías que van desde el escepticismo hasta el terror puro. Entre los miles de comentarios, algunos usuarios destacan anomalías visuales en el metraje: "En el momento donde el señor se para se ve en la cámara como una neblina pasa por la calle".

El transeúnte quedó desconcertado luego de revisar las cámaras de seguridad.

La comunidad digital se ha dividido entre quienes aplauden la autenticidad del registro y quienes sugieren que se trata de una puesta en escena cuidadosamente orquestada.

Sin embargo, otros internautas aprovecharon para compartir experiencias similares, como un seguidor que confesó: "Yo estuve platicando con un amigo; a las dos semanas me enteré de que había fallecido un mes antes".

Este suceso reabre el debate sobre las dimensiones desconocidas y los encuentros fortuitos con lo que muchos denominan "almas perdidas". Mientras la veracidad del video sigue bajo la lupa, la duda razonable se instala en el espectador: ¿cuántas veces hemos interactuado con lo invisible sin siquiera sospecharlo?

Mira la programación en Red Uno Play