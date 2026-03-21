Chuck Norris y Bruce Lee: el duelo que marcó la historia del cine (VIDEO)

La muerte de Chuck Norris revive uno de los momentos más icónicos del cine de artes marciales: su enfrentamiento con Bruce Lee en El furor del dragón (1972). Bajo la majestuosa sombra del Coliseo de Roma, ambos actores protagonizaron un duelo de 10 minutos que sigue siendo referencia obligada para cualquier amante del cine de acción.

En la película, Tang Lung (Bruce Lee) llega a Roma para proteger a familiares y amigos de una red criminal.

Mientras Lee combina técnica, velocidad y precisión, Chuck Norris encarna al luchador formidable, casi invencible, que desafía cada movimiento de su oponente.

Lo que hace legendario este combate no es solo la coreografía, sino cómo cada golpe y cada llave narran la historia de enfrentamiento entre el bien y la violencia organizada.

El duelo final es un perfecto ejemplo de cómo la acción puede ser también narrativa: Lee muestra control, ética y serenidad, mientras Norris representa la fuerza pura y la resistencia.

Cada impacto refleja no solo habilidad física, sino la tensión dramática construida a lo largo de la película. La escena es tan memorable que ha quedado grabada en la historia del cine de artes marciales como uno de los encuentros más intensos y técnicos jamás filmados.

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