"Este reloj es para toda la vida": Piqué anunció acuerdo con Casio tras canción de Shakira

Continúa la polémica en torno a la última canción de Bizarrap con Shakira, y es que la Music Sessions #53 ya superó los 81 millones de reproducciones en YouTube y más de 12 millones en Spotify. Algo que no es para menos por los polémicos dichos que manda la colombiana a Gerard Piqué y Clara Chia.

La reacción del exfutbolista no se hizo esperar y durante un streaming mencionó que la marca de relojes Casio se convertía en patrocinador director de la King's League. Algo que no parece ser una broma, ya que incluso regaló un Casio a cada uno de los miembros de la competición y sentenció "es un reloj para toda la vida".

Recordemos que en el tema, la cantante menciona "cambiaste un Rolex por un Casio" en relación, justamente, a la nueva relación amorosa del exfutbolista.

Pero la historia no quedó ahí, y es que durante el streaming el youtuber Ibai, lanzó varias indirectas. "¿Qué ha pasado? Es que no me he enterado...¿Por qué entró Casio?", pregunta, haciéndose el desentendido.

"Por la canción de Shakira", responde el exfutbolista y streamer Kun Agüero, presente virtualmente. La respuesta provocó que todos vuelvan a reírse.