Ex de 'Ke Personajes' reveló el motivo por el cual terminó su relación luego de ofrecerle matrimonio

Se ha confirmado la reciente separación del cantante Emanuel Noir, vocalista de Ke Personajes y de su pareja, Julieta Farias. Fue la propia joven quien compartió la noticia a través de sus redes sociales, generando sorpresa debido a que apenas unos días antes Julieta le propuso matrimonio a Emanuel.

En medio de la polémica, el cantante también compartió una publicación en sus redes sociales que provocó preocupación entre sus seguidores. Escribió: "Vuelvo a empezar solo una vez más, pero ya sé cómo duele".

Sin embargo, Julieta expuso su versión de los hechos, asegurando ser la víctima en esta historia.

"Yo se que mi relación se hizo súper viral por la persona con la cual yo estaba, pero tampoco quise salir hablar del por qué nos separamos, claramente él va a salir a hacerse la víctima. Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas que llegó un momento que no aguanté más todo eso”, explicó ella a través de una nota de voz enviada a un programa de Tv.

Además, agregó: "Esa fue la razón de la separación. Llegó un momento en el que dije que me valoraría a mí misma y pensaría un poco en mí. A pesar de lo enamorada que estaba de él, era hora de hacer lo que sentía , y sentí que debía irme de esa casa".

Julieta también habló sobre los planos de matrimonio que tenían y reflexionó: "Debería estar enojada, pero no soy ese tipo de persona. Creo que hay un Dios que ve todo y que en la vida todo regresa, el famoso karma. Estoy muy tranquila, me fui haciendo las cosas bien en la relación, nunca lastimé, nunca hice nada. Puede ser doloroso por el tema del matrimonio y muchas otras cosas que fueron importantes para mí, pero claramente no lo fueron para él".