“Fiesta con 70 chicas”: rumores de ruptura entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

La eliminación de fotografías conjuntas en Instagram por parte de Lamine Yamal y Nicki Nicole ha intensificado los rumores de ruptura, apenas trece días después de que ambos confirmaran públicamente su relación.

El futbolista no solo borró las imágenes con la cantante, sino que también retiró su foto de perfil, dejando únicamente su biografía con el distintivo “LY10” y el mensaje “God bless me”.

Estos gestos generaron una ola de especulaciones en redes sociales, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial de un quiebre.

El paparazzi español Jordi Martin, conocido por revelar la separación de Shakira y Gerard Piqué, difundió en sus redes una versión explosiva sobre el distanciamiento entre Yamal y Nicki Nicole.

“Hace unos días nos enteramos que Nicki Nicole ya estaba conviviendo en la casa del futbolista en Barcelona. Pero la cantante se ha ido a la Argentina. ¿Y qué ha hecho el futbolista mientras? Escaparse con sus amigos a Sevilla y Marbella, a disfrutar de la noche andaluza”, relató.

Según Martin, Yamal habría participado en fiestas privadas con numerosas mujeres, algo que podría haber desencadenado la tensión en la relación.

“La última vez que lo fotografié en Barcelona había 70 chicas. ¿Cómo le sentarán a Nicki Nicole todas estas informaciones?”, planteó.

