Fingió estar muerto durante 321 días y consiguió un papel en CSI: Vegas

Josh Nalley, oriundo de Kentucky, no tiene ninguna experiencia como actor, pero hace tan bien de "muerto" que fue elegido para interpretar a un muerto en un episodio de la popular serie de la CBS "CSI: Vegas".

El hombre, día tras día, publicó sus vídeos en su cuenta de TikTok @living_dead_josh en los que se hizo pasar por muerto con la esperanza de que un programa lo eligiera como cadáver en uno de sus episodios.

Tras 321 laboriosos días fingiendo estar muerto, consiguió su deseo, ya que CSI: Vegas se puso en contacto con él tras darse cuenta de la estrella viral y le ofreció la oportunidad de interpretar a un cadáver en uno de sus episodios.

"Recibí un correo electrónico de la CBS en el que me decían que me habían visto en TikTok y que querían ofrecerme el papel", dijo Nalley al Courier Journal, parte de la cadena USA TODAY. "Al principio no me lo creí, pero me hicieron volar a California. Resultó que Mario Van Peebles era el director de ese episodio, así que además de conseguir el papel en la serie, también pude conocerlo, lo que fue genial."