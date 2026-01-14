‘La casita del terror’: Revelan impactantes detalles sobre la mansión de Julio Iglesias tras denuncias de abuso

La mansión que el cantante español Julio Iglesias posee en Punta Cana, volvió a ser noticia, pero esta vez no por el lujo que la rodea. “La casita del terror”, como algunos la denominaron es investigada tras denuncias por presunto acoso y agresión sexual a dos de sus exempleadas.

Entre las denunciantes se encuentran una joven de 22 años al momento de los hechos y una fisioterapeuta que trabajaba en la residencia. Ambas aseguran que los hechos ocurrieron mientras cumplían funciones laborales en la mansión del artista.

A raíz de estas denuncias, la Fiscalía de España abrió una investigación penal el pasado 5 de enero para esclarecer lo ocurrido.

FOTO: The Grosby Group

La “casita del terror” está compuesta por varios bungalós rodeados de árboles y áreas verdes. Cuenta con una gran entrada, piscina y es de difícil acceso, ya que solo se puede ingresar con autorización. En visitas anteriores, se destacó el alto nivel de seguridad del lugar.

En un reportaje publicado en 2003, la revista ¡Hola! reveló que la casa fue construida durante cuatro años por cerca de 100 artesanos de distintos países. La mansión combina materiales como caoba, pino, coralina y maderas finas, y cuenta con amplios baños, un gran salón principal y hasta un estudio de grabación.

Hoy la lujosa propiedad quedó bajo la mirada de la justicia y de la opinión pública, mientras se espera el avance de las investigaciones.

