La viral reacción de un grupo de cerdos ante el anuncio de su dueño por diciembre

Mundo

En redes sociales, se hizo viral un video que muestra la reacción de un grupo de cerditos ante el anuncio de su dueño.

En la corta grabación se observa al propietario de los animales ingresar al lugar donde están descansando. Hace ruido y varios se mueven, se levantan y le miran.

En ese momento, todos los cerdos se quedan totalmente quietos mientras lo miran fijamente.

La publicación generó cientos de comentarios que destacan que los animales no se movieron y cumplieron el reto del dueño por lo que debe cumplir su palabra.

"No quiere que se lo coman a ninguno, no se movieron, que lindos", "No sé cómo lo hacen, pero es increíble su quietud", "Como es posible este suceso", "Son tan tiernos, por favor, no les hagas nada", son algunos de los comentarios compartidos por los usarios de TikTok.