Mamá soltera con cuatro niños exige novio sin hijos y que la mantenga

Una madre de cuatro hijos realizó una curiosa y exigente petición a su próxima pareja. Para sorpresa de los usuarios dio a conocer una lista de requisitos, quienes han visto el video han reaccionado incrédulos.

Muchos cibernautas han indicado que en alguna ocasión les ha tocado salir con una mujer exigente, pero que esta dama se lleva la corona.

La mujer remarcó que el trabajo y energía que requiere cuidar niños, es bastante, por lo que prefiere que su próxima pareja no tenga hijos, pues con los suyos es suficiente:

"I’m sorry. Yo tengo dos hijos y me vas a aceptar con mis bendiciones, pero yo a ti no te voy a aceptar tus bendiciones. Yo evito el estrés. Yo no voy a cuidar hijos ajenos”, señaló en un primer video grabado hace años.