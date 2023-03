"No valen más que un humano": Sacerdote regañó a los amantes de las mascotas

Cargando...

Montevideo, Uruguay

Un sacerdote uruguayo que hace contenido para redes sociales abrió un tenso debate respecto a la humanización de las mascotas, a través de su cuenta en Tik Tok llamó la atención de quienes llegan a poner a un animal por encima de otra persona y lo calificó como un “amor desordenado”.

El líder espiritual Jorge Vargas publica contenido respondiendo a preguntas de sus feligreses, a las que da respuesta con base en su formación católica. En uno de sus más recientes videos un seguidor preguntó: ¿Está mal tener un amor desmedido por mi mascota?

“Todo amor debe ser ordenado, no un amor desmedido es indicio de un amor desordenado. Los animales son animales, no humanicemos a los animales por favor, esto puede ser un problema”, empieza a responder el sacerdote.

El padre asegura que es normal llorar cuando se pierde a una mascota porque se vuelve un compañero de vida, sin embargo, advirtió el peligro de llevar ese amor a un nivel poco recomendable.

“Nunca podemos desordenar ese cariño, porque si los humanizamos corremos el riesgo de deshumanizar a las personas”, argumentó el padre Jorge Vargas.

El video, que ya cuenta con cerca de 30 mil visitas en TikTok y 4000 me gusta, generó polémica entre varios de sus seguidores.

“Una amiga alguna vez me dijo que amaba a su perro más que a cualquier persona en el mundo. Un animal no vale más que un ser humano. Quieran mucho a los animales, pero no a costa de la humanidad”, concluyó Vargas.