Mariah Carey se 'descongela' y da la bienvenida a la Navidad

Cual si fuera parte de una tradición, la artista estadounidense Mariah Carey, conocida como la “Reina de la Navidad”, al igual que en años anteriores, realizó su entrada triunfal y dio la bienvenida a la temporada navideña.

Cada 1 de noviembre, la cantante muestra su espíritu navideño, como el de muchos dando señales de la temporada de fin de año.

All I want for Christmas is you (Todo lo que quiero por Navidad eres tú) se ha convertido en un himno navideño, y lo acompaña con la ropa tradicional de mamá Noel, se trata de una canción que estrenó en 1994 y que hasta ahora es una de las canciones icónicas y características de la temporada.

En su video de este año, Carey aparece en lo que aparenta ser una pared congelada, el hielo se rompe una vez que ella empieza a cantar, con un sonido estridente que llega a romper el hielo.

El video puede ser encontrado en las diferentes plataformas digitales y ya cuenta con miles de vistas, sobre todo de aquellas personas que ya piensan en planificar la temática navideña de este año para sus hogares.

En 2022, la canción se convirtió en el tema que más reproducciones había recibido en un solo día en Spotify con 21,273 millones de escuchas y se mantuvo en el número 1 de la lista Billboard Hot 100 por 12 semanas.