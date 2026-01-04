No le gustó la foto con la que era buscado y envió una selfie a la Policía para que la cambiaran

Un insólito episodio protagonizó un hombre buscado por la justicia en Estados Unidos, luego de manifestar su inconformidad con la fotografía que las autoridades utilizaban para identificarlo públicamente.

El fugitivo, identificado como Donald Pugh, consideró que la imagen difundida en medios de comunicación y plataformas policiales no lo representaba adecuadamente.

Molesto por su apariencia, decidió tomar una iniciativa poco habitual: envió una selfie directamente a la policía, solicitando que reemplazaran la fotografía anterior.

En el mensaje, Pugh argumentó que la imagen oficial “se veía mal” y que la nueva fotografía reflejaba mejor cómo quería ser percibido. Sin embargo, lo que parecía una corrección estética terminó jugando en su contra.

Lejos de ayudarlo, la imagen enviada resultó clave para las autoridades, que lograron reconocerlo con mayor facilidad, facilitando su identificación y posterior captura.

El caso se convirtió rápidamente en noticia y quedó registrado como uno de los errores más curiosos cometidos por un fugitivo.

Mira la programación en Red Uno Play