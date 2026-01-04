La creadora de contenido conocida como meenis8 reveló en redes sociales que en el lugar donde descansan las cenizas de su hija se han reportado supuestas apariciones que han causado temor entre quienes cuidan el sitio.

En un video, la influencer contó que visita constantemente los nichos infantiles del cementerio, donde se encuentran varias urnas de niños. “Yo vengo muy seguido a ver a mi hija”, explicó, señalando que siempre ha considerado el lugar tranquilo, hasta su última visita.

Según relató, una de las cuidadoras le comentó que por las noches ocurren situaciones extrañas. “Nadie quiere venir a esta parte en la noche”, le habrían dicho, “se escuchan ruidos, se mueven cosas y a veces se oyen voces de niños”.

La creadora de contenido aseguró que le mencionaron que serían dos presencias. “Me dijeron que es mi niña y otro niño que está más abajo”, contó. Incluso, agregó que el otro nicho suele recibir flores de personas que sienten tristeza al verlo descuidado. “Dicen que juegan entre ellos, que por eso se caen las cosas y se siente muy pesado el ambiente”.

Meenis8 aclaró que no puede asegurar que se trate realmente del espíritu de su hija. “Yo no sé si sea mi niña u otra cosa, no puedo asegurarlo”, afirmó, aunque reconoció que lo que le dijeron la dejó impactada.

El video generó diversas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios expresaron miedo, mientras que otros enviaron mensajes de apoyo. “Respeto mucho tu dolor y tu manera de vivirlo”, se lee en algunos comentarios.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre estos supuestos hechos.

