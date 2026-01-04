Actriz del Universo Marvel reveló tener daño cerebral tras sufrir un accidente

El nombre de la actriz canadiense Nicole Evangeline Lilly, conocida mundialmente como Evangeline Lilly, se convirtió en tendencia global este fin de semana luego de que ella misma confesara que padece daño cerebral a raíz de un accidente que le provocó un severo golpe craneal, dejándole secuelas permanentes.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes la recuerdan por su papel protagónico en la serie Lost y por su destacada participación en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Su salto a la fama se produjo en 2004, cuando interpretó a Kate Austen en la exitosa serie Lost, papel que desempeñó hasta 2010 y que le valió un Premio del Sindicato de Actores y una nominación a los Globos de Oro. Posteriormente, consolidó su carrera en Hollywood al integrarse al universo Marvel con las películas:

Ant-Man (2015)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023)

Según relató la propia actriz, el accidente ocurrió en la primavera de 2025, cuando perdió el conocimiento en el archipiélago hawaiano y cayó violentamente contra una formación rocosa, sufriendo un traumatismo craneoencefálico severo.

“Mi cerebro está funcionando a una capacidad reducida. Tengo daño cerebral por el traumatismo craneoencefálico y posiblemente por otros factores”, afirmó Lilly, señalando que continúa bajo evaluación médica para determinar el tratamiento adecuado.

La confesión de la actriz ha generado una ola de mensajes de apoyo por parte de fanáticos y colegas de la industria, quienes destacan su fortaleza y trayectoria tanto dentro como fuera de la pantalla.

