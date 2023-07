Pánico en el avión: Pasajera vio a un fantasma detrás de ella (VIDEO)

Estados Unidos

Dentro de un avión de American Airlines en la ciudad estadounidense de Dallas, una mujer gritando aseguró haber visto a un hombre "irreal" detrás de ella. ¿Se trató de un episodio paranormal o una crisis de nervios?

La pasajera fue filmada mientras exigía frenéticamente bajarse del avión, ya que, según su versión, en la parte trasera del avión había alguien que no era real. Sucedió el domingo.

Las imágenes se viralizaron en TikTok y se observa a la mujer angustiada a bordo de un vuelo de American Airlines que sale del aeropuerto de Dallas Fort Worth hablando de un hombre imaginario.

"Te lo digo, me estoy jodiendo y hay una razón por la que me estoy jodiendo y todos pueden creerlo o no pueden creerlo", dice la mujer no identificada.