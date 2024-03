¿Personas con transnacionalidad? La nueva tendencia de TikTok

Colombia

En los últimos días, en redes sociales, la imagen de una jovencita que es entrevistada por un Tiktoker se ha vuelto viral, y es que ella indica en ese video, que no se siente representada por su país, por lo que se considera de otra nacionalidad.

‘Crisnorway’, un creador de contenido, realizaba una entrevista en la calle y se acercó a la jovencita, preguntándole sobre “una verdad que nadie acepta”.

“Que existimos las personas transnacionalidad” y Crisnorway responde ¿Cómo es eso?, entonces la joven argumenta; somos las personas que nacimos en un lugar y nos sentimos identificadas con otra nacionalidad distinta al de este país, yo nací en Colombia pero me siento francesa, me visto como una francesa, llevo mi vida como una francesa, no tengo ningún vínculo con Colombia, trato de neutralizar mi acento lo más que puedo porque no me siento colombiana”, dice la joven durante su entrevista.