Santa Cruz, Bolivia

“San Cusi, San Cusi; que no me falte corteja como a Pumacusi”, son algunas de las publicaciones que mucha gente comparte en redes sociales, incluso el mismo Pepe Pomacusi las hace virales.

Y es que el reconocido periodista y productor también se destaca por ser un todo un galán, fue así que en la Noche de la Gri, Pomacusi nos contó su secreto para que una mujer no deje estar enamorada.

“Yo una vez dije que algo importante es saber escuchar, hay mucha gente que me escribe y me pregunta (…) todo en la vida tiene que ver con lo que vos te has construido, no hay una fórmula o una receta, pero tienes que saber cómo te has construido para saber qué hacer y decir a cada momento”, dijo Pepe Pomacusi durante su visita a la Noche de la Gri.