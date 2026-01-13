TEMAS DE HOY:
¡Qué recuerdos! Kate del Castillo revive con un vídeo su visita al Salar de Uyuni 

La tercera temporada de La Reina del Sur contó con 60 capítulos, de los cuales 30 fueron grabados en Bolivia.

Yandy Yennifer Fernández Mamani

13/01/2026 11:55

FOTO: RRSS
Bolivia

La actriz mexicana Kate del Castillo compartió un recuerdo de su paso por el Salar de Uyuni, en Bolivia. El video fue grabado el año 2022, cuando estuvo en el país filmando la tercera temporada de la serie La Reina del Sur.

En la publicación, la actriz escribió: “¡Qué recuerdos! Si te acuerdas de esto… ya somos del mismo equipo”. El mensaje generó varias reacciones de sus seguidores, quienes recordaron junto a ella su visita a uno de los lugares más conocidos de Bolivia.

Algunos de los comentarios fueron: “El Salar de Uyuni es considerado la novena maravilla del mundo”, mientras que otros recordaron las escenas que se grabaron en el país. 

En el video Kate aparece mostrando el paisaje. También se la escucha decir que el Salar de Uyuni es “una belleza” y que es una de las cosas más lindas que ha visto en su vida. Además, indicó que gracias a su trabajo tuvo la bendición de visitar este magnífico lugar. 

Durante su visita Kate del Castillo estuvo varias semanas grabando escenas de la serie en La Paz, El Alto y el Salar de Uyuni. Y participaron varios actores bolivianos, entre ellos Carla Ortiz, Erika Andia, Inés Quispe, Susana Condori, Pedro Grossman, Cristian Mercado.

