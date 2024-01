Roban botellas de vino valuadas en más de un millón de euros en un restaurante de París

Cargando...

Paris

80 botellas de vino “Grands Crus” desaparecieron de la bodega de un prestigioso restaurante ubicado en París, se trata de “La Tour d'Argent”, que reportó el robo a las autoridades.

Según el proceso de investigación, no se hallaron indicios de que las puertas de la bodega hayan sido forzadas, pues no registran ningún daño, además indicaron que la mercancía no sería de fácil comercialización.

Después de casi dos meses, se logró establecer la ausencia de la totalidad de esas botellas, pues el último inventario se había desarrollado antes del mes de diciembre del 2023, y fue recién que este 2024, se confirmó la pérdida de las 80 botellas de vino.

Los propietarios del restaurante hicieron una valoración de la pérdida y establecieron que la mercancía llega a tener un costo superior al millón de dólares, pues entre las botellas desaparecidas está un Romanée Conti, uno de los más caros del mundo.

Según medios locales, el restaurante almacenaba en dos bodegas subterráneos cerca de 300.00 botellas, y se contaba con un directorio completo de 300 páginas sobre las botellas que se tiene para el consumo.

Indican además que los ladrones, tendrían dificultades para vender las botellas sustraídas, pues cuentan con una numeración especial, que los conocedores no podrían pasar por alto.