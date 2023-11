Santa Cruz, Bolivia

Un taxista tiktoker mostró un video en el que asegura que "atentaron contra su vida" ya que le arrojaron gas pimienta con huevo a su vehículo.

El conductor estaba grabando su recorrido por las calles de Santa Cruz de la Sierra, a las 2 de la mañana, cuando un ruido le sorprendió. Se dio cuenta que le lanzaron algo, los responsables estaban en una camioneta blanca que circulaba a su lado y luego aceleró.

"No tengo ningún problema con nadie. ¿Será que me querían asaltar? No entiendo porqué hay gente tan mala de atacar así", comenta en su relato.